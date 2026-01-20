Brennende Kerze führte zu Wohnungsbrand

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Die eintreffende Ortsfeuerwehr Vandans konnte den Brandherd in der Küche lokalisieren. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits von selbst erloschen. Als Brandursache entpuppte sich eine nicht abgelöschte Kerze. Die 32-jährige Bekannte wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Die Höhe des durch Ruß und Hitze entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.