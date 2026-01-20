Brennende Kerze führte zu Wohnungsbrand

In der Vorarlberger Gemeinde Vandans mussten am Montagnachmittag die Florianijünger ausrücken: In einer Wohnung schlug der Brandmelder an, Nachbarn informierten die Eigentümerin.
Am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr riefen Anrainer in Vandans ihre Nachbarin an und informierten die Frau darüber, dass in ihrer Wohnung der Brandmeldealarm angeschlagen hatte. Die 33-jährige Wohnungseigentümerin war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.
Die 33-Jährige ersuchte daraufhin eine 32-jährige Bekannte, die über einen Zweitschlüssel verfügt, in der Wohnung nach dem Rechten zu sehen, was die Frau auch tat. Beim Betreten der Räumlichkeiten stellte sie eine starke Rauchentwicklung fest und setzte die Rettungskette in Gang.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Die eintreffende Ortsfeuerwehr Vandans konnte den Brandherd in der Küche lokalisieren. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits von selbst erloschen. Als Brandursache entpuppte sich eine nicht abgelöschte Kerze. Die 32-jährige Bekannte wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Die Höhe des durch Ruß und Hitze entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.
