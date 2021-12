Riesentorlauf in Lienz ab 10 Uhr LIVE

In ihrem einzigen Rennen in dieser Disziplin in diesem Winter verpasste Liensberger in Sölden als Vierte das Podest, konstanteste ÖSV-Läuferin war Ramona Siebenhofer als Zehnte, Achte und Siebente. In Frankreich war Katharina Truppe im ersten Rennen Elfte, Stephanie Brunner im zweiten Neunte geworden. Dieses Quartett hat auch die besten Chancen für die Teilnahme am Medaillenevent bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Im Jänner folgt davor am 8. noch ein Weltcup-Rennen in Maribor, am 25. am Kronplatz.