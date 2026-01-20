Arbeitslosenquote wird 2026 nur leicht sinken

Vier Arbeitsschwerpunkte

Ausgehend von der Wirtschaftsprognose und den damit zu erwartenden Arbeitsmarktentwicklungen wird sich das AMS Vorarlberg weiter auf vier Schwerpunkte konzentrieren. So steht neben der raschen Vermittlung von Arbeitskräften die Ausbildung von Fachkräften auf dem Programm. Letztere sollen durch gezielte Beratung und Förderangebote gewonnen werden. Beim dritten Schwerpunkt geht es um die Verhinderung bzw. den Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit. Und nicht zuletzt möchte das AMS auch selbst ein attraktiver Arbeitgeber sein und als solcher auch wahrgenommen werden. Derzeit zählt die Einrichtung rund 280 Beschäftigte: „Unser Human-Kapital sind unsere Mitarbeitenden. Wir arbeiten an unserer Arbeitgeberattraktivität – einerseits beim Recruiting neuer Mitarbeiter, andererseits setzen wir auf kontinuierliche Personal- und Führungskräfteentwicklung“, betonte die stellvertretende Landesgeschäftsführerin Katharina Neuhofer.