Ex-Freund soll Frau bedroht und misshandelt haben

Am Montag, gegen 1 Uhr in der Früh, suchte das Opfer Zuflucht in der Polizeiinspektion Floridsdorf. Die Beamten nahmen den tatverdächtigen Ex-Freund mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) an dessen Wohnadresse fest.