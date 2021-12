Brand: 24 Hühner, 2 Hasen und 2 Katzen verendeten

Ein trauriger Start in den Weihnachtstag in Haslau bei Birkfeld (Bezirk Weiz): Weil in der Nacht auf 24. Dezember ein Feuer in einem Stall ausbrach, verendeteten insgesamt 28 Tiere. Obwohl der Brand durch fehlende Luftzufuhr von alleine erlosch, wurde der starke Rauch 24 Hühnern, zwei Katzen und zwei Hasen im Erdgeschoß des Gebäudes zum Verhängnis: Sie erstickten.