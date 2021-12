Papst: „Nur Dialog führt zu Lösung von Konflikten“

Urbi et orbi

Wie gewohnt spendete der Papst den Segen „Urbi et orbi“ (der Stadt und dem Erdkreis) von der Loggia der vatikanischen Basilika. Die Weihnachtsbotschaft und der Segen Urbi et orbi sind ein Höhepunkt der christlichen Weihnachtsfeier. Im ersten Pandemie-Jahr tat er dies in stark reduzierter Form lediglich per Videoansprache aus der Benediktionsaula im Petersdom.