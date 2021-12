Papst fordert größere Anstrengungen für Frieden

Papst Franziskus ruft eindringlich zu stärkeren Bemühungen für den Frieden auf. „Alle können zusammenarbeiten, um eine friedvollere Welt aufzubauen“, schrieb er in seiner Botschaft anlässlich des 55. Welttages des Friedens, der am 1. Jänner 2022 begangen wird. In dem Text beklagt der Papst das Fortdauern von Kriegen und Konflikten in vielen Teilen der Welt, wie Radio Vatikan am Dienstag berichtete.