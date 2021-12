„Games with Gold“: Die Gratis-Spiele im Jänner

Auch im Jänner des neuen Jahres können sich Xbox-Besitzer im Rahmen von „Games with Gold“ wieder über kostenlosen Spiele-Nachschub freuen. Bereit zum Download stehen kommenden Monat der Twin-Stick-Shooter „NeuroVoider“ (vom 1. bis 31. Jänner auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar), das Mining/Crafting-Rollenspiel „Aground“ (vom 16. Jänner bis 15. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar), der Vertikal-Shooter „Radiant Silvergun“ (vom 1. bis 15. Jänner auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar) sowie das Shoot‘em Up „Space Invaders: Infinity Gene“ (vom 16. bis zum 31. Jänner auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar).