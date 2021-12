Die neuen Geschäfte der Julius-Meinl-Dynastie

Vor rund 160 Jahren hat Julius Meinl I, Ururgroßvater des bekannten Ex-Bankers Julius Meinl V., mit einem Kaffeegeschäft in Wien gestartet. Vor dem Zweiten Weltkrieg war man mit fast 1200 Geschäften bzw. Lagern in acht Ländern sogar der größte Feinkost- und Lebensmittelhändler in Mitteleuropa. Bis 2005 wurden die Standorte verkauft, die 254 heimischen Filialen gingen an Rewe und Spar.