Alles neu: Meinl am Graben feiert Wiedereröffnung

Wem schon beim Gedanken an exklusive Gourmetspezialitäten das Wasser im Mund zusammenläuft, darf sich nun freuen: Der Meinl am Graben sperrt wieder auf. Am Freitag öffnen sich die Tore des neugestalteten Luxus-Greißlers. Dieser wurde um sieben Millionen Euro grundlegend saniert. Neu ist auch das Logo. Meinl zeigt künftig nur mehr die traditionelle Fez-Kopfbedeckung. Der immer wieder umstrittene Mohrenkopf ist damit Geschichte.