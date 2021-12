Familie Lässig wollen eine heile Welt provozieren

So ist „Büro Büro“ ein Plädoyer für das Entspannen und Entschlacken abseits der Arbeitsgefangenschaft, befasst sich die Single „Besserwisser“ mit ebenjenen, denen man weder on-, noch offline entkommt oder erinnert „Mein Herz ist korrupt“ mit der Textzeile „Ich habe im Auge des Shitstorms geschlafen“ an ebenjenen, dem Rubey mit seiner eher missglückten Beteiligung an der #allesdichtmachen-Aktion im vergangenen Frühjahr ausgesetzt war.