Katze steckte in Abwasserrohr fest

Die Samtpfote war seit längerem abgängig und unauffindbar. Durch ein „Miauen“ wurden dann zwei Damen auf das Tier aufmerksam und fingen an, die Katze in einem näheren Umkreis zu suchen. Dabei stellte sich heraus, dass sich das Tier in einem Regenwasserabflussrohr befand und sich nicht mehr befreien konnte. Die beiden Frauen alarmierten die Feuerwehr St. Thomas.