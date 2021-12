„Grinch“ verhaftet: Eisenerzer Polizei zeigt Humor

„Großer polizeilicher Erfolg: Weihnachtsfest gerettet!“ So titelte die Polizei Steiermark am 23. Dezember vormittags in einem Facebook-Posting. Darüber ein Bild von drei Polizeibeamten aus Eisenerz, die eine unbekannte Person im Weihnachtsmann-Kostüm mit grüner Maske hinter Gitter gebracht hatten.