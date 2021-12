Drei Corona-Tests als Ferien-Geschenk für Schüler

In den Direktionen der oberösterreichischen Schulen werden derzeit fleißig Packerl geschnürt. Darin befinden sich nicht Weihnachtsgeschenke, sondern Antigen-Testkits, mit denen die Schüler in die Weihnachtsferien geschickt werden. Diese wurden in Großpackungen an die Schulen ausgeliefert und müssen dort in Dreier-Sets umgepackt werden