Kunde prügelt auf Schaffner ein

Die Fahrt von der Arbeit im Burgenland heim nach Wiener Neustadt (NÖ) endete für einen Niederösterreicher jetzt vor dem Landesgericht Eisenstadt. Doch der Reihe nach. Am 19. August bestieg der Mann am Bahnhof Mattersburg einen Zug der ÖBB. Die Fahrkarte dafür wollte er an Bord kaufen und wandte sich an einen der drei Zugbegleiter. „Doch der erklärte mir, ich hätte sie am Bahnhof kaufen müssen“, schildert der 23-Jährige vor Gericht. Daraufhin sah er rot und prügelte auf den Zugbegleiter ein. Eine Kollegin und ein Kollege des Schaffners konnten die Schlägerei beenden und verständigten die Exekutive.