Bereits 4400 unter 12-Jährige gegen Corona geimpft

Fallzahlen an Schulen halten sich im Rahmen

Ähnlich sieht die Bilanz bei Schülern über 12 Jahren aus: So sind hierzulande bereits 65 Prozent geimpft. Kurz vor Weihnachten hat sich das Infektionsgeschehen in Schulen zudem einigermaßen eingependelt: In der vergangenen Woche wurden 59 positive Corona-Fälle in Schulen gemeldet, Ende November waren es noch mehr als 200 binnen sieben Tagen.