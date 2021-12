Einzige Landeshauptstadt mit Schnee zu Weihnachten

Derzeit herrscht nachts strenger Frost mit -10 Grad, in Hermagor wurden gar -16 gemessen. „Es bleibt frostig. Neuschnee ist nicht in Sicht, aber Klagenfurt ist vermutlich die einzige Landeshauptstadt, die weiße Weihnachten feiern wird“, so Meteorologe Konstantin Brandes.