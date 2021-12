Verletzungsserie: Der nächste ÖSV-Herr fällt aus

Vergangenen Sonntag holte die 20-jährige ÖSV-Nachwuchshoffnung Noel Zwischenbrugger beim ersten von zwei Riesentorläufen am Glungezer (T) als 29. seine ersten zwei Europacuppunkte. Beim zweiten Rennen am Montag fuhr der Vorarlberger, der wie Patrick und Lukas Feurstein aus der kleinen Bregenzerwälder Gemeinde Mellau stammt, im ersten Durchgang mit der hohen Startnummer 55 sensationell auf Rang 27. Von dort aus wollte der Atomic-Pilot, wie Feurstein tags zuvor in Alta Badia, einen Angriff in Richtung Top-15 starten. Doch es kam ganz anders.