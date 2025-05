Vorarlberg zählte vergangenen Winter mehr Urlauber

Starke Kernmärkte

Tittler denkt dabei an Abbau von Bürokratie oder an die Stärkung des Fachkräftemarkts. Nur so könne den Gästen der gewohnt hohe Qualitätsstandard geboten werden. Von einem „respektablen Ergebnis“ spricht Tourismusdirektor Christian Schützinger. Besonders erfreulich ist für ihn der hohe Zuspruch von Gästen aus den Kernmärkten. „Neben den stabilen Zahlen aus Deutschland haben im vergangenen Winter deutlich mehr Menschen aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden ihren Urlaub in Vorarlberg verbracht als im Vorjahr.“ Auch die Übersee- und osteuropäischen Märkte hätten stark zugelegt. „UrlauberInnen aus den starken Wintersport-Ländern wie Polen und Tschechien sind wieder zurückgekehrt, und auch der britische Markt befindet sich im Aufwärtstrend – trotz des Brexits“, betont der Tourismus-Fachmann.