Diagnose ist da! Saison für Pertl schon zu Ende

Österreichs Ski-Team hat verletzungsbedingt einen weiteren Top-Rennläufer für die Weltcup- und Olympia-Saison verloren: Slalom-Vizeweltmeister Adrian Pertl erlitt am Samstag im Riesentorlauf von Val d‘Isere einen Riss des vorderen Kreuzbandes und eine Meniskusverletzung im rechten Knie, wie die Diagnose am Sonntag ergab. Er wird noch am Sonntag in Hochrum bei Innsbruck operiert.