Frauenrechte, Gleichstellung: Rüge für Österreich

Was die Aufnahme und Integration von Migranten betrifft, forderte Mijatović mehr Hilfe für unbegleitete Minderjährige. Konkret verlangt sie vollwertige Vormünder für die Kinder. Außerdem bemängelte sie, dass viele Personen, die für eine Verlegung in andere Aufnahmeeinrichtungen in der Zuständigkeit der Bundesländer infrage kommen, im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen bleiben. Die Kommissarin unterstrich die Bedeutung des Rechtsbeistands im Asylverfahren und forderte die österreichischen Behörden auf, die Qualität der von der Bundesagentur geleisteten Unterstützung und die Unabhängigkeit der Agentur sowohl in der Praxis als auch in der Gesetzgebung zu gewährleisten.