Das Flair des Abenteuers im Flakon

Exotischer Duft in moderem Design

Gemeinsam mit der Parfümeurin Marie Urban Le Febvre hat Paul-Anton Esterházy nun einen Duft entwickelt, der eine Hommage an seinen Vorfahren und dessen Fahrt in die Sahara sein soll, aber gleichzeitig auch an die Zeit der Zwanzigerjahre mit ihrer Aufbruchsstimmung, dem Lebensgefühl und ihrem Stil. Mit dem dazu gegründeten Unternehmen ESTORAS wird das neue Produkt modern präsentiert, und mit Inhaltsstoffe wie Rose, Weihrauch, Zedernholz und Wildleder bricht man gleichsam auf die Reise in den Nahen Osten wie damals der Prinz. Erwerben kann man ANTAL im Online-Shop von ESTORAS, wo auch weitere Bezugsquellen angegeben sind.