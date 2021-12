Nach Traumstart nicht mehr im Einkaufsstress

„Stimmt uns positiv“

„Das war schwer in Ordnung! Es stimmt uns natürlich positiv, dass wir so gut gestartet sind“, sagt der Steirer, der in Wien bislang im Hotel gewohnt hat. „Ab Jänner beziehe ich eine Wohnung in der Nähe von Schloss Belvedere. Sie liegt quasi in der Mitte zwischen Hütteldorf und unserem neuen Trainingszentrum beim Happel-Stadion“, sagt Ferdl, der mit Rapid am 3. Jänner die Vorbereitung in Angriff nimmt. Jetzt freut sich der 42-Jährige aber einmal auf den Heiligen Abend im Kreis der Familie. „Ich bin gerüstet für Weihnachten, habe längst alle Geschenke beisammen. Eine kleine Sensation, denn in den Jahren zuvor hab ich sie meist erst am 24. Dezember besorgt.“