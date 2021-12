Zwei Teenager bei Party in Wien vergewaltigt

Die Polizei bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Einsatz in der Nacht auf Sonntag in der Allerheiligengasse, hielt sich am Dienstag mit der Bekanntgabe von Einzelheiten aus Gründen des Opferschutzes zurück. Man sei am Sonntag um 0.30 Uhr in die Allerheiligengasse wegen des Verdachts der beiden Vergewaltigungen im Rahmen einer Party gerufen worden. Das jüngere Opfer wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht.