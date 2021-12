Vor Grazer Einkaufszentrum: Pkw kollidiert mit Bim

80-Jährige stürzt bei Vollbremsung

Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 32-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern. Bei der Kollision wurde der Pkw-Lenker schwer sowie eine 80-Jährige aus Graz als Fahrgast in der Straßenbahn leicht verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in das LKH Graz eingeliefert. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.