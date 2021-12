Oberst bringt Struktur in Virus-Politik

„Das Coronavirus wird uns noch weiter begleiten. Deswegen müssen wir zur Bewältigung der Pandemie von einer Krisen- in eine Linienorganisation wechseln“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Zu diesem Zweck gibt es nun eine zentrale Leitung der Covid-Agenden. Bundesheer-Oberst Peter Schinnerl wird diese Aufgabe übernehmen. In Zukunft ist er zentraler Ansprechpartner und koordiniert alle Maßnahmen. Was dem gebürtigen Adneter wichtig ist? Eine klare Struktur. „Wir müssen hin zu einer strukturierten Zusammenarbeit“ sagt Peter Schinnerl, der seit 1991 beim österreichischen Bundesheer und seit 2017 Abteilungsleiter in der Einsatzführung der Luftstreitkräfte ist.