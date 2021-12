Zweiter Omikron-Fall in Stadt Salzburg bestätigt

Laut einem Sprecher der Stadt Salzburg gibt es keine Kontaktpersonen in Salzburg. Die Betroffene befindet sich in Quarantäne. Damit gibt es in Salzburg nun drei bestätigte Fälle der Omikron-Variante. Zwei in der Stadt Salzburg und einen in Zell am See. Die Fälle stehen jedoch nicht in Verbindung. Betroffen hat es in jedem Fall Reiserückkehrer.