Lebensretter-Gala: Das sind die Helden des Jahres

Die einen kämpfen Tag für Tag aufopferungsvoll gegen die Pandemie an, die anderen sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - und tun dort genau das Richtige! In jedem von uns schlummert ein Held - und Montagabend wurde einigen von ihnen eine große Bühne geboten. Zum mittlerweile vierten Mal zeichneten „Krone“ und ORF im Beisein von Bundeskanzler Nehammer und Ministerin Köstinger die Lebensretter des Jahres aus.