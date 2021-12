„Juden sind Feinde“: Frau auf Anklagebank

Der Onlinedienst Telegram ist unter anderem dafür bekannt, ein Tummelplatz für Neonazis, Rechtsextreme, Antisemiten, Staatenverweigerer und Corona-Leugner zu sein. In einer dieser fragwürdigen Gruppen mit dem Namen „Österreich steht auf“ postete ein User etwa „Der Jude ist der Feind ...“, was eine junge Frau aus dem Mittelburgenland mit den Worten: „Das ist nun mal Fakt“ goutierte. Fakt ist allerdings, dass solche Aussagen strafbar sind. Deshalb musste die 25-Jährige in Eisenstadt auf der Anklagebank Platz nehmen.