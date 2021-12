Für Skitour auf der Piste muss man nun auch zahlen

Eigene Pisten gibt es für die Tourengeher in beiden Gebieten nicht, sie sind auf Skipisten unterwegs. Aufstieg ist zu bestimmten Zeiten erlaubt, abends an gewissen Tagen – in St. Johann ohne, in Söll mit Beleuchtung. Der Start am Abend ist hier auf ein Zwei-Stunden-Fenster begrenzt, damit sich Rodler und Tourengeher nicht in die Quere kommen.