Gemeinsame Pistengaudi in 13 Tiroler Skigebieten

Der Trend ist ungebrochen! Das Pistentourengehen erlebte in den vergangenen Jahren einen Boom. Damit die gemeinsame Pistengaudi zwischen Skifahrern und Tourengehern sicher und konfliktfrei abläuft, setzen bereits 13 Skigebiete in Tirol auf ein Leitsystem und bieten eine oder mehrere markierte Aufstiegsrouten an.