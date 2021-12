Kampf um die Parkplätze in den Tiroler Skigebieten

Auf der Rosshütte in Seefeld gibt es - ähnlich wie in anderen Gebieten - einen eigenen Bereich für die Pistentourengeher. In Sachen Parkplatzsituation werde man sich künftig wohl etwas einfallen lassen müssen, meint Neogeschäftsführer Richard Schneider. Er will die Entwicklung im heurigen Winter genau beobachten. Unterdessen berappen Tourengeher fürs Parken bemerkenswerte 15 Euro.