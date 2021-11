Ab heute arbeiten Frauen in der EU gratis

EU-Richtlinie zur Lohntransparenz

„Um die geschlechtsspezifische Lohndiskriminierung in der Praxis zu bekämpfen, braucht es endlich eine starke EU-Richtlinie zur Lohntransparenz, die nicht nur Großunternehmen, sondern auch Klein- und Mittelbetriebe in die Pflicht nimmt!“, fordert Vana, die auch der Meinung ist: „Arbeitgeber sollen anonymisiert die Jahresverdienste ihrer Mitarbeiter nach Geschlechtern aufgegliedert offenlegen und Bewerber vor Stellenantritt einen Einblick in die Gehaltsstatistiken geben. In allen Mitgliedstaaten muss es möglich sein, sich auf dem Rechtsweg gegen Lohndiskriminierung zu wehren und rückwirkend Ausgleichszahlungen für Ungleichbehandlung zu erhalten.“