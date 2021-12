Vier Ruderer stürzten in den 5,4 Grad kalten Inn

Kurz vor 11.30 passierte das Unglück mitten am Inn. Eine sechsköpfige Gruppe aus Passau war in einem 4er Ruderboot und in einem 2er Ruderboot unterwegs. Bei Wernstein am Inn kenterte das 4er Ruderboot. Alle vier Menschen sind ins eiskalte Wasser gestürzt. Laut ersten Informationen trugen sie keine Schwimmwesten.