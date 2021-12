„Verkehrskontrolle“ bei Andy Borg (61) eskalierte

Comedian diente als Lockvogel

Borg geriet dabei immer mehr in Erklärungsnot und war sichtlich erleichtert, als Cantz den Scherz am Ende auflöste. Mit an Bord war Comedian Bülent Ceylan, der bei der Polizei-Nummer als Lockvogel diente. Er ging den Cops bei der „Verkehrskontrolle“ ebenfalls ins Netz und wickelte die Beamten vor den erstaunten Augen Borgs mit viel Charme um den Finger. Die Sendung wurde am 18. Dezember ausgestrahlt. Darin wurde Cantz verabschiedet, der die Sendung nach 11 Jahren an seine Moderations-Kollegin Barbara Schöneberger abgibt.