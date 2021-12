Xbox-Mangel bei erstem „Halo Infinite“-Turnier

Wie Tahir Hasandjekic von Entwickler 343 Industries via Twitter im Vorfeld angekündigt hatte, mussten einige Spieler beim ersten großen „Halo Infinite“-Turnier in Raleigh, North Carolina, am vergangenen Wochenende auf Xbox-Series-X-Entwicklerkits spielen. Diese werden, wie der Name bereits erahnen lässt, üblicherweise von Entwicklern zum Erstellen von Spielen verwendet und sind normalerweise öffentlich nicht zugänglich.