Ernüchterung im Handel nach dem Einkaufssonntag

Nur mäßige Frequenz in den Einkaufsstraßen

Während im Atrio, Südpark oder in den City Arkaden zeitweise sogar Gedränge herrschte, ging es in den Innenstädten von Klagenfurt und Villach ruhiger zu. „Das Geschäft hat heute etwas später begonnen, aber die Kunden, die kommen, haben Interesse und kaufen auch ein“, so Brigitte Wornigg, Geschäftsleiterin von „Juwelen - Uhren Walter Gaggl“ in Villach: „Vielleicht hätte man mehr Werbung für die Innenstadt machen müssen.“