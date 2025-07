Dem Himmel so nah auf der Gottvaterspitze

Der Blaue Eisenhut zählt zu den auffälligsten, aber auch gefährlichsten Pflanzen des Alpenraums. Mit seinen tiefblauen bis violetten Blüten – die durch ihre Form an mittelalterliche Ritterhelme erinnern – sticht er sofort ins Auge. Man findet dieses Hahnenfußgewächs bevorzugt auf feuchten Bergwiesen, an Bachufern und Waldrändern, meist in Höhenlagen zwischen 800 und 2500 Metern. Die Pflanze blüht von Juli bis September und kann bis zu anderthalb Meter hoch werden. So schön sie auch ist, so gefährlich ist sie zugleich: Der Eisenhut gilt als eine der giftigsten Pflanzen Europas. Alle Pflanzenteile – insbesondere die Wurzel – enthalten das Alkaloid Aconitin, das bereits in kleinsten Mengen tödlich wirken kann. Die Giftigkeit ist auch von der jeweiligen Eisenhutart, den Standortbedingungen sowie den genetischen Faktoren der einzelnen Pflanze abhängig. Bei zarthäutigen Personen oder Kindern kann selbst der Hautkontakt Kribbeln oder Taubheitsgefühle auslösen. Aus diesem Grund sollte man die Pflanze nicht berühren oder pflücken. Die Pflanze hat bereits in der Antike die Fantasie angeregt. So schrieb der römische Dichter Ovid in seinen berühmten „Metamorphosen“, dass der Eisenhut einst aus dem Speichel des Höllenhundes Zerberus entstanden sei.