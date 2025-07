Für den SCR Altach ist der Aufstieg Pflicht

Als die Auslosung für die erste ÖFB-Cuprunde bekannt wurde, musste man in Altach erst auf Google Maps nachschauen, wohin denn die Reise geht. Freitagnachmittag sind die Rheindörfler per Flugzeug nach Schwechat aufgebrochen, um in Wr. Neustadt zu übernachten. Am Samstag geht es weiter zur Cuppartie nach Hirschwang. Damit sparen sie sich die rund 620 Kilometer lange Anreise, zurück fährt der Tross dann aber mit dem Bus.