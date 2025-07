Ländle-Bestseller wird in ganz Wien verteilt

Mit der „Der alte König in seinem Exil“ ist dem Vorarlberger Schriftsteller Arno Geiger 2011 der internationale Durchbruch gelungen. Nun wird dem Buch eine besondere Ehre zuteil: Der Roman wurde von der Bundeshauptstadt im Rahmen der 2002 ins Leben gerufenen Initiative „Eine Stadt. Ein Buch.“ zum diesjährigen Wiener Gratis-Buch auserkoren. 100.000 Exemplare werden ab 19. November in der ganzen Stadt verteilt. In dem Buch schildert der Autor, der inzwischen in Wien lebt, den Umgang der Familie mit der Alzheimererkrankung seines Vaters August, beginnend in den 90er-Jahren – ein Thema also, das aufgrund der demografischen Entwicklung mehr und mehr an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt.