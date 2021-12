Omikron bedroht das Weihnachtsfest der Queen

Die Royals sind alle bis auf die Kinder geimpft und wollen sich vor dem Fest auch testen lassen. Ob das Fest aber wirklich stattfindet, soll bis Donnerstag entschieden werden, berichten britische Zeitungen am Montag. Definitiv bereits abgesagt hat die in den vergangenen Monaten gesundheitlich angeschlagene und sichtlich abgemagerte Queen den traditionellen Besuch der Weihnachtsmesse am ersten Weihnachtstag. Den traditionellen Weihnachtslunch für 50 Mitglieder des Königshauses diese Woche ließ die Queen ebenfalls absagen.