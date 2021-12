Meghan: Kurioses Geschenk für Queen Elizabeth

„Ich erinnere mich, dass ich zum ersten Mal zu Weihnachten in Sandringham war und mir Sorgen machte, was ich der Königin zu Weihnachten schenken soll“, erzählte die Herzogin von Camebridge in der Dokumentation „Our Queen at Ninety“. Und weiter: „Ich dachte: ,Meine Güte, was kann ich ihr jetzt schenken?’ Dann dachte ich an das, was ich meinen eigenen Großeltern geben würde, und beschloss: ,Ich mache ihr selbst etwas.’ Was furchtbar schiefgehen könnte. Aber ich hatte mich entschieden, das Chutney-Rezept meiner Großmutter zu machen.“