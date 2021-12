Das verschenkt die Queen jedes Jahr zu Weihnachten

Zu Weihnachten hat die britische Königin Elizabeth die Spendierhosen an und gibt alljährlich an die 35.000 Euro aus der eigenen Tasche für Geschenke für ihre Bediensteten aus. In den Päckchen, die früher im Buckingham-Palast im Rahmen einer Zeremonie und jetzt auf Schloss Windsor verteilt werden, finden sich Souvenirs aus dem Shop der Queen, Porzellan oder Büchergutscheine. Doch das ist noch nicht alles.