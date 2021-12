Einkaufszentrum mit Psychatrie verwechselt

Bierflasche am Tatort entlarvte Linzer Gauner

Eine vergessene Flasche der Marke Linzer Bier entlarvte am Sonntag in den Morgenstunden einen amtsbekannten Linzer. Der 48-Jährige hatte in eine Schneiderei in der Klausenbachstraße in Urfahr eingebrochen, dort das „Corpus delicti“ hinterlassen. Eine 31-Jährige beobachtete außerdem gegen 2.40 Uhr früh, wie der Mann von acht Autos mehrere Seitenspiegel herunter trat. Aufgrund einer guten Täterbeschreibung erwischten Polizisten den Verdächtigen kurz darauf an der Straßenbahnhaltestelle „Ferdinand-Markl-Straße“. Er war sofort äußerst aggressiv, wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Er hatte noch fünf Flaschen Linzer Bier dabei, wurde so auch als mutmaßlicher Einbrecher entlarvt.