Pünktlich zu Weihnachten droht uns eine Warmfront

Eine Kleiderschicht mehr darf man sich ab Montag durchaus gönnen, denn es wird wieder frostiger. Vom Kaiserwinkel bis ins Mariazeller Land mischen an diesem Tag auch immer wieder etwas Schnee und Regen mit. Im Osten, Süden und Westen kann sich immer wieder die Sonne zeigen. Lebhaft bis kräftig bläst allerdings weiterhin der Wind, vor allem am Alpenostrand. Die Temperaturen tanzen um den Gefrierpunkt, am wärmsten mit bis zu plus sieben Grad wird es wohl im Grazer Becken.