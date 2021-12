Wenn Polizisten zur Zielscheibe werden

Liebe Leserin, lieber Leser, die Stimmung bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen wird immer gereizter. Vom Rednerpult wird ungeniert gegen die Staatsmacht und deren Akteure gehetzt, Demonstranten beschimpfen Polizisten, teils kommt es sogar zu gewalttätigen Übergriffen. Sandro Wehinger, Vorarlbergs oberster Polizeigewerkschafter, findet dafür klare Worte: „Es nicht zu akzeptieren, dass eine geringe Minderheit diejenigen angreift, die in unserem Staat für den Schutz der Demonstrationsrechte den Kopf hinhalten müssen, nämlich die Polizistinnen und Polizisten.“ Jetzt planen die Organisatoren der Demos sogar, über die Feiertage zu demonstrieren - und zwar mit dem gleichermaßen wahnwitzigen wie entlarvenden Argument, dass man mit dieser Terminwahl auch die Polizisten bestrafen könne. Also Demos nach dem Motto: „Wir gehen auf die Straße, damit Du nicht Weihnachten mit deiner Familie feiern kannst.“ Es ist legitim gegen die Impfpflicht zu sein. Es ist ebenfalls legitim, dagegen zu protestieren. Aber ist es der eigenen Überzeugung tatsächlich dienlich, wenn man dafür mit Rechtsradikalen, Krawallmachern und Gewalttätern gemeinsame Sache macht? Jene, die auch heute wieder demonstrieren, sollten einen genauen Blick auf die werfen, die neben ihnen marschieren. Und sich fragen, ob das wirklich Menschen sind, denen sie vertrauen, die sie im Notfall um Hilfe bitten würde, also Menschen, mit denen „ein Staat zu machen“ ist? Oder ob sie sich im Ernstfall nicht doch lieber an die Polizistin wenden würden, die zehn Meter dafür sorgt, dass die Autos umgeleitet werden… Machen Sie’s gut und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser