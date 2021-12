Wöginger und Maurer sind „Feuerwehr der Koalition“

Generell hat man aber nicht den Eindruck, dass es in der Koalition rund läuft. Die Grünen haben Sebastian Kurz als Kanzler abmontiert, es gibt Streit, womöglich auch vor Gericht, um den Lobautunnel. Sieht so Stabilität aus?

Maurer: Die Menschen erwarten, dass wir arbeiten. Das machen wir auch. Die Turbulenzen sind ja nicht von uns ausgelöst worden.

Wöginger: Wir haben in der Volkspartei sehr herausfordernde Tage hinter uns. Jetzt können wir gut weiterarbeiten.