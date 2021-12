FPÖ beantragte Ministeranklage gegen Gewessler

Kritik an Gewessler auch von ÖVP

Leise Kritik kam auch vom Koalitionspartner: ÖVP-Abgeordneter Lukas Brandweiner richtete an Gewessler die Bitte, in Straßenbaufragen ebenso Gespräch und Zusammenarbeit - auch mit der Opposition und den Ländern - zu suchen wie sie es etwa beim Klimaticket getan habe.