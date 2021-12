FPÖ-Chef: „Mückstein & Co. in Paralleluniversum“

Kickl vergleicht Situation mit anderen Ländern

Blicke man sich in Europa um, so könne man laut Kickl vor allem eines sehen: Beinahe alle Länder haben Infektionskurven, die der österreichischen sehr ähneln. „In all diesen Ländern gab es nicht einmal ansatzweise so einschneidende Regeln wie in Österreich, geschweige denn werden Ungeimpfte weggesperrt. Und trotzdem haben Deutschland, Ungarn, Kroatien und viele andere Länder die vierte Welle ohne derartige Maßnahmen überstanden. Es gibt also offenbar auch andere Wege für ein verantwortungsvolles Corona-Management“, erklärte Kickl.