Aufrüsten gegen die befürchtete Omikron-Welle

Sorge bereitet den Verantwortlichen des Landes vor allem die Omikron-Variante. Bis Freitag gab es bereits fünf bestätigte Fälle, die Ergebnisse von vier weiteren Proben waren noch ausständig. „Besorgniserregend ist, dass die Fälle schon in der zweiten Generation auftreten, also nicht direkt auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind“, meinte Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher. Die neue Mutation sei deutlich infektiöser und habe offenbar Selektionsvorteile. In der südafrikanischen Provinz Gauteng seien bereits 75 Prozent der Fälle auf die Omikron-Variante zurückzuführen. „Wir müssen befürchten, dass es auch bei uns in diese Richtung geht. Angesichts der raschen Verbreitung ist die Zeit für Vorbereitungen relativ kurz.“ Grundsätzlich müsse das Ziel sein, die erwartete Welle im Auftreten zeitlich zu verzögern und in der Höhe abzuschwächen, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten.